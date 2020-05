Kõlvart: Tallinn peseb sel suvel tänavaid varasemast rohkem

Tallinna linnavalitsus on otsustanud, et pealinna tänavaid tuleb varasemast rohkem pesta, pannes sinna lisaressurssi, ütles linnapea Mihhail Kõlvart Vikerraadio hommikusaates.

"Oleme otsustanud, eelkõige viiruse pärast, et tänavaid tuleb varasemast rohkem pesta, paneme sinna lisaressurssi," rääkis Kõlvart.

Kõlvart lisas, et linn peab olema puhas ka sellepärast, et tõenäoliselt jäävad inimesed selleks suveks rohkem Tallinnasse.

Kõlvart tõdes koroonaviiruse kriisist rääkides, et nii riik kui omavalitsused, aga eelkõige inimesed said hakkama. "Praegu see foon on juba ehk liiga positiivne ja võiks olla ettevaatlikum," lisas ta.

"Kui poleks suutnud inimesed käivitada eneseregulatsiooni, siis sellist positiivset stsenaariumi ei oleks," märkis linnapea.

Piirangute mahavõtmine ei too vana elu tagasi

Tallinna lähenemine piirangutele on olnud valitsuse liinist konservatiivsem. "Ka maailma praktikas on suured linnad nii lähenenud. Pealinnal on suurem vastutus," ütles Kõlvart.

Eriolukorrast väljatulek võib Kõlvarti hinnangul olla emotsionaalselt isegi keerulisem, kui oli piirangute kehtestamine, sest kõik ootavad, et sama elu tuleb tagasi. "Aga sama elu ei tule tagasi," ütles ta.

"On kaks äärmust: mõned inimesed veel väga kardavad ja teised arvavad, et viirus on nüüd kadunud," rääkis linnapea. "Aga tegelikult peame olema valmis teiseks puhanguks. Annaks jumal, et seda ei tuleks, aga nii enam ei saa, et see tuleb, aga meie pole jälle valmis."