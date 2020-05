Karl Soonpää päevik 15. mail 1940. aastal

15. mail. Selgub ikka rohkem Saksa hoobi raskus. Hollandi on juba peaaegu tervini allaheidetud, Luksemburg läbistatud ja võitlused käivad Longwy–Sedan– Mézierès–Givet–Namur–Liége–Maastricht–Hasselt joonel. Prantsuse–Inglise väed on ka tegevuses Belgia territooriumil. Osa Liége'i forte on langenud. 2000 tanki on lahingut löömas ühes kohas Belgia väikerahva territooriumil. Taevaalune kihiseb liini taga ja lahinguplatside kohal aeroplaanidest.

Võib ettekujutada selle hävitustöö suurust, mis sünnib selle tagajärjel Belgia-taoliselt tihedasti rahvastatud maal – kõik selleks, et suured naabrid tahavad omavahel sõdida! Liitlased tunnustavad Saksa rusika raskust – arvatakse praegused sündmused olevat eeltaktiks päälahingule. Sama Schlieffeni plaan on käsitusel – hoop Prantsusmaale Madalmaade kaudu. Juba on ka seda kaudu lahing viidud Maginot' liinile Sedani juures.

Liitlaste saatus oleneb praegu Prantsuse armeest: kas suudab see vastu pidada Saksa pantserdatud rusika hiiglalöökidele? Inglane on ju jällegi hiljaks jäänud: arvatakse, et ta vahest ainult nii 400.000–500.000 meest on seni saatnud mandrile.

Loe lähemalt dokumentidest (link viitab pdf-failile Riigikontrolli veebikeskkonnas):