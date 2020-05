"Eriolukorra lõppedes ehk alates 18. maist on õigus avada kõik ujulad ehk sõltumata sellest, kas nad paiknevad eraldi hoonetes või koos spaaga," rääkis Kiik.

"Aga kui me räägime sellisest ühiselt tegutsevast asutusest, siis on oluline, et ta esialgu avab ainult ujula poole ja seal tuleb järgida n-ö 2+2 reeglit ja järgida seda, et kui räägime rühmadest, siis oleks rühmas korraga mitte rohkem kui kümme inimest, näiteks sisetreeningutel. Usaldusmeetmeid tarvitusele võttes, desinfitseerimisvahendeid pakkudes on tal õigus ujulaosa avada," lisas minister.

"Kõik, mis puudutab spaa osa, selle arutelu ja otsused peab valitsus tegema selle nädala jooksul, et oleks selge pilt, mis saab eriolukorra lõppedes nendest asutustest," ütles ta.