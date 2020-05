Lähipäevade ilm on muutlik - on nii päikesepaistet kui ka vihmahooge.

Neljapäeva hilisõhtul on selge ja sajuta ilm, pärast keskööd lisandub lääne poolt pilvi. Tuul puhub edelast ja läänest 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ida- Eestis on öökülma kuni -2 kraadi, lääne pool on aga kuni 6 soojakraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reede hommikul sajab Lääne-Eesti saartel ja mandri looderannikul veidi vihma või lörtsi, kagu pool on rohkem päikesepaistet. Edela- ja läänetuul tõuseb 3 kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 3 ja 6 kraadi vahemikku.

Päeval on pilvisus muutlik ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati sekka ka lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb kõige rohkem 12 kraadi.

Laupäeval sajab paljudes kohtades ning vihm hõreneb alles õhtul. Tuul tugevneb. Ka järgnevatel päevadel pole hoovihmast pääsu ning öine jahe temperatuur soodustab lörtsisadugi. Nädalalõpu päevane keskmine soe jääb 8 kuni 10 kraadi piirimaile, uuel nädalal temperatuur pisut tõuseb.