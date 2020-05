Karl Soonpää päevik 18. mail 1940. aastal

18. mail. Saksa on oma edu arendanud. On võetud Louvain, läbi murtud Dyle pääpositsioonid, Namur ja eile sisse marsitud Brüsselisse. Sedani ümbruses on löödud lõuna pool Maubeuge'i 100 klm. laiune auk Maginot' liini pikendusse, aga osalt ka Maginot' liini põhjatippu.

On näha, et liitlased lootsid liig palju oma positsioonide kindlusse. Saksa aga raputas sõja positsioonidelt lahti välisõjaks, mis sünnitas nähtavasti suurt hämmastust liitlaste juhtides. See suurendab aga Saksa edu. Sakslased on välja jõudnud Sedani kohal kuni Retheli ligidusse, missugune linn asub Aisne jõel.

Õhtul meil Derrik, Sossi, Leo (+ 109 X 20).