Sotsiaaldemokraadid lahkuvad Jõgeva valla koalitsioonist

Volikogu sotiaaldemokraadist aseesimees Kristian Vaarpuu põhjendas koalitsioonist lahkumist usalduse kadumisega partnerite vastu.

"Meil on võimatu edasi töötada olukorras, kus usaldus koalitsioonipartnerite vahel on kadunud ja meiega ausalt ei räägita. Nii on väga raske valda arendada ja kohalike inimeste ootusi täita. Värvikaks näiteks on tahtlik kaasava eelarve protsessi pidurdamine, millega veeti alt kohalikku kogukonda," selgitas Vaarpuu.

Tema hinnangul on Jõgeva vallavalitsuse juhtumisprobleemid jätnud inimesed eriolukorras vajaliku abita. Tema sõnul oli sotsiaaldemokraatide ootus, et kriisikomisjoni töö juures oleks rohkem olnud erialainimesi, mis taganuks komisjonile ka kiirema reageerimisvõime.

"Sarnaselt paljude teiste omavalitsustega olime ka Jõgeval seda meelt, et lastele tuleb eriolukorras toidupakke jagada. Paraku tekitas ühtsete reeglite kehtestamata jätmine suurt segadust ja ebavõrdsust. Alles nüüd saime koolitoidupakkide süsteemi tööle," lisas Vaarpuu.

Jõgeva valla koalitsiooni moodustasid Reformierakond, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.