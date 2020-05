Viljandi lossimägede nõlvu pügavad lambad rõõmustavad linlasi

Mis on kokkuvõttes odavam, kas palgata töömehed Viljandi lossimägede nõlvu niitma või usaldada töö lammaste hooleks? Viljandis leitakse juba neljandat suve, et lammaste töö on vähemalt sama tõhus, pealegi ei vaja nad masinaid ega kütust. Lisaks pakuvad linnas suvitavad lambad emotsiooni, mida viljandlased ja linna külalised saavad nautida tasuta.

15 segaverelist villapalli on Viljandi lossimägede nõlvu püganud esmaspäevast saati. Lambad on linnavalitsuse turismiameti palgal, nende ülesanne on nõlvad kenasti puhtaks nosida ja linlastele rõõmu tuua. Kõige sellega saavad nad suurepäraselt hakkama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kohtleme neid kui linna väärikaid külalisi ja püüame neil hoida suvel silma peal. Ja nad ei ole muidusööjad, sest rohkem toovad nad ikkagi inimestele rõõmu," ütles Viljandi turismiameti juhataja Krista Kull. "Ei ole päeva, kui siin keegi ei peatu, ei pildista. Ma arvan, et lambaselfid on väga populaarsed mitte ainult viljandlaste, vaid ka meie külaliste hulgas."

Lammaste päris kodu on Viljandist 15 kilomeetri kaugusel Saare külas, Arujaagu talus. Selle talu lambad rõõmustavad viljandlasi juba teist aastat. Perenaine Anu Kiik ütles, et algul ta ikka väga muretses, kuidas tema hoolealused kaugel linnas hakkama saavad, aga eelmise suve kogemus julgustas jätkama.

"Saime eelmisel aastal väga positiivse kogemuse," sõnas Kiik. "Oleme väga tänulikud Viljandi inimestele kes, me tunneme, on meile toeks sellega, et nad helistavad, tunnevad muret ja tõesti – teisel aastal on kohe hoopis teine olla."

Viljandi linnalammaste tööleping saab läbi koos augustikuuga.