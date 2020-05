"Insight": kauplused müüvad karistamatult puskariaparaate

Tavalise 9-korruselise paneelmaja keldris Lasnamäel tegutseb juba kaheksa aastat kauplus, kust algaja puskariajaja võib soetada kõik vajaliku: filtrid, meskisegud ja laia valiku puskariaparaate. Siit leiab kõik vajaliku džinni, konjaki ja isegi absindi valmistamiseks, ja kui te head nõu vajate, on naeratav müüja rõõmuga valmis teile oma kaupa tutvustama.

Puskariajamine on Eestis laialt levinud ajaviide. "Igas suuremas asustatud punktis on vähemalt üks inimene, kes sellega raha teenib. Võimalik, et isegi kaks: üks valmistab, teine müüb," lausus piiritusetootja Estonian Spirit juht Sven Ivanov.

Kolm aastat tagasi õnnestus "Insightil" Kohtla-Järvel leida ühe päevaga mitu illegaalse alkoholi müügipunkti. Kohalike elanike meelest oli see probleemiks, sellega nõustusid ka õiguskaitsjad. Ent muutunud pole midagi. Käisime veel kord Kohtla- Järvel – seal müüakse ja ostetakse alkoholi endistviisi ning elanikud on endistviisi rahulolematud. Muutunud on ainult hind – nelja euro asemel liitri eest küsib müüja täna kuus eurot.

Roos lõhnab nagu roos, nimeta seda kuidas tahad

Tuleme tagasi Tallinna kaupluse juurde, mille riiulitelt leiab puskariaparaate igale maitsele. Selles poleks midagi kummalist, kui alkoholiseadus ei keelaks puskariaparaadi omamist. Isegi muuseumid peavad sellise eksponaadi jaoks spetsiaalse loa saama. Lasnamäe kaupluses säravad nende poleeritud pinnad takistamatult vastu kõigilt riiulitelt. Miks õiguskaitsjad neid seni konfiskeerinud pole?

"Kui me paneme vormi selga, läheme poodi ja küsime, mis aparaadid need on, võib müüja meile öelda, et need on seadmed vee destilleerimiseks. Meil võib minna vaidluseks," selgitas maksu- ja tolliameti juhtivinspektor Kristjan Haugas.

Iga asjaga vähegi kursis olev inimene ei saa aru, mille üle siin vaielda on. "Insighti" ekspertidele piisas mõnest sekundist, et mõista, mida on kaupluse saidil olevatel fotodel kujutatud.

"Muidugi võib sellega ka vett destilleerida, ent ilmselgelt on see kõige tavalisem destillatsioonikatel," selgitas Sven Ivanov.

"See annab selgelt tunnistust alkoholi valmistamisest," kinnitas rektifikatsioonikolonnile ja termomeetrile osutades kohtuekspertiisi instituudi ekspert Kristo Taul.

Kinni pigistatud silmad

Vaevalt on ametnikele saladuseks, et vee destilleerimiseks pole rektifikatsioonikolonni vaja. Siiski piisab puskariaparaadile kinnitatud sildist "destillaator", et kauplus jäetaks rahule. Mitte sellepärast, et oleks raske tõestada, millega on tegemist – lihtsalt maksu- ja tolliametil on praegu teised prioriteedid.

"Kui meil tekivad metanoolimürgistused, inimesed hakkavad haiglasse sattuma, siis tuleb tõesti sellele küsimusele veidi rohkem tähelepanu pöörata," nõustus Kristjan Haugas. Kas tõesti tuleb aktiivsema kontrolli tegemiseks inimohvrid ära oodata? Seda enam, et varem või hiljem realiseerub must stsenaarium nagunii.

"Oht, et keegi jätab selle algelise alkoholitootmise käigus metanoolitaseme nii kõrgeks, et sellest võib pimedaks jääda, ei ole suur, aga see on olemas. Võib juhtuda, et üks külamees teeb midagi veidike valesti ja pärast kaotab pool küla silmanägemise," selgitas Sven Ivanov. Kui kõik puskariajamiseks vajaliku võib leida otse poeriiulilt, siis tervisega riskivate "külameeste" arv ainult suureneb. On selge, et ilma ametnike järelevalveta ei hooli seadusest keegi.

Seadusest ei hooli keegi

Käimas on mingi kummaline mäng. Inimesed eiravad seadust ja ajavad puskarit, seades ohtu enda ja teiste tervise. Kauplused müüvad seadusega keelatud puskariaparaate, nimetades neid destillaatoriteks. Maksu- ja tolliamet aga vaatab asjale läbi sõrmede ning loodab, et järelevalve tagamiseks piisab paarist reidist pärast kohalike elanike kaebusi.

Milleks on vaja seadust, mida keegi ei järgi? Kui keeld tühistada, ei muutu absoluutselt midagi. Võib-olla kaob ainult puskarit ümbritsev romantiline oreool ning jook kaotab keelatud vilja magusa maitse.