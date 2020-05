Leedu vetelpäästjad valmistuvad tööks koroonatingimustes

Leedu vetelpäästjad valmistuvad uppujaid päästma koroonaohu tingimustes. Vetelpäästjate sõnul toob koroonaoht nende töösse mitmeid uuendusi, muu hulgas on keelatud klassikaline suust-suhu hingamine.

Ilm on veel vilets ja Palanga rand üpris inimtühi. Koroonaohust hoolimata aga tuleb suvi ja tulevad ka suplejad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tavalisel suvel päästab Palanga rannas uppujaid 60 vetelpäästjat, tänavu on neid vaja aga vähemalt 80.

"Oleme nüüd silmitsi riskiga. Kui keegi ikka uppuma hakkab, peame ta sealt kiiresti välja tooma. Ei ole meil aega küsida, kas ta välismaal on olnud, ei jõua meie teda kraadida. Meil tuleb välkkiirelt tegutseda," rääkis Palanga vetelpäästeülem Jonas Piroznikas.

Seepärast peavadki uppuja päästnud inimesed karantiini jääma, kuni uppuja negatiivne testivastus käes. Et aga keegi suisa haigest peast randa ei läheks, tuuakse vetelpäästjatele appi soojuskaameratega droonid, mis viie meetri kauguselt rannaliste kehatemperatuuri mõõdavad.

"Et kehatemperatuuri õigesti mõõta, ei tohi kaugus mõõdetavast olla üle viie meetri. Nii lähedale peabki droon lendama. Aga et droonidel on väga tugevad kõlarid, siis igasugust infot saab nende abil edastada hoopis kaugemalt," selgitas vetelpäästja Kajus Piroznikas.

Kõige raskemaks ülesandeks sel suvel ei pea Palanga vetelpäästjad aga mitte uppujate päästmist, vaid hoopis nõutava suhtlusvahemaa tagamist rannas.