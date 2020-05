Pühapäev on paljudes kohtades sajune ning jahe, jätkuvalt puhub tugev tuul.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Edela- ja läänetuul puhub 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kohati aga kuni +7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab paiguti vihma ning õhusooja on 1 kraadist 7-ni.

Päeval on taevas pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab hoovihma, sekka võib tulla lörtsi ja välistatud ei ole ka äike. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Mingit drastilist muutust ei ole näha ka uuel nädalal. Ka esmaspäeval on oodata sajuhooge, tuul on puhanguline ning õhutemperatuur kerkib napilt +10 kraadi lähedale. Öökülmaoht püsib. Teisipäeval tuul rahuneb, aga muus osas on muutusteta. Ka nädala keskel tuleb valmis olla vihmahoogudeks, kuhu võib sekka tulla ka lörtsi.