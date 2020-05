Sisekaitseakadeemias taastub esmaspäevast õppetöö

Kahe kuu jooksul kodus õppides keskenduti teoreetilistele ainetele ja koolijuhi Kalvi Almosoni hinnangul on nii õppurid kui ka õpetajad olnud väga tublid. Aga politseiõpe on praktiline, iga tulevane politseiametnik peab paljud tegevused läbi harjutama ja seda Paikusel kuni jaanipäevani tehaksegi, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Me rakendame meetmeid, mis tagaksid selle, et teadaolevalt oleks meil koolis ainult terved inimesed. Tervisedeklaratsioon, kehatemperatuuri mõõtmine, igaüks peab oma tausta teadma. Ja me rakendame siin ka täiendavaid meetmeid. Kui nüüd esmaspäevast vabariigi valitsus leevendab oluliselt meetmeid, siis meie mõnede meetmetega siin jätkame. Meie soov on see, et vähemalt nädala jooksul kohalikud elanikud meie territooriumilt vabalt läbi ei käiks, kui hädatarvidust ei ole. Et lihtsalt tagada seda, et meil on siin kõik terved ja me teame seda, et enamus riske on maandatud," rääkis Almosen.

Politseikolledžisse astuda soovijail on aga aeg juba avaldus esitada.

"Ootame iga päev inimesi, kes tuleks meie juurde kandideerima ja saaks seda väärikat politseiametniku eriala õppida. On avatud vastuvõtmine, toimub meil füüsiliste katsete vastuvõtmine järgmise kuu jooksul ja siis juba vestlused ja siis juba parimad tulevad meie kooli. Ma usun, et politseiametniku eriala on selline universaalne ja see on teenus, mida inimesed vajavad kogu aeg. Teiste aitamine ja reeglite jälgimine jääb meie elusse kas koroonaga või koroonata," lausus Almosen.