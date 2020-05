Tartu ülikooli loodusmuuseumi linnuviktoriin toimus internetis

Tartu ülikooli loodusmuuseum on juba aastaid korraldanud kevadist linnuviktoriini. Kui muidu on osalejateks koolilapsed, kes on viktoriiniks enne tublisti eeltööd teinud, siis tänavu otsustati eriolukorra tõttu viktoriin internetti ja seega ka laiema publikuni viia.

Eesti lindude nimestikus on peaaegu 400 linnuliiki, keda kõiki meie looduses kohata võib. Loodusmuuseumi linnuviktoriin on aga koostatud nii, et see kõigile ikkagi enam-vähem jõukohane oleks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu ülikooli loodusmuuseumi loodushariduse spetsialist Elen Kontkar ütles, et seekord üritas loodusmuuseum viktoriini mitte liiga keeruliseks teha.

"Praegu üritasime mitte väga keeruliseks minna asjadega, et selliseid üliharuldasi [linde], mida mitte keegi mitte kunagi peaaegu ei näe, selliseid me sisse ei võtnud. Ikka sellised, keda kõik võiks näha või kuulda," ütles Kontkar.

Üks nendest, kes viktoriinis kindlasti kas pildi või laulu järgi ära tuleb arvata, on metsvint. Eesti metsade üks arvukamaid linde. Varasemad aastad on näidanud, et vähemalt kooliõpilaste linnuteadmised on väga head.



"Varasematel aastatel on nagu absoluutselt hämmastavaid õpilasi. Viimastel aastatel on näiteks üks neiu, kes täiesti sajaprotsendiliselt kõike ei ole teadnud, aga ta teadmised on absoluutselt fantastilised. Minule ta tegi silmad ette igatahes," rääkis Kontkar.

Sel aastal aga saavad oma linnuteadmised proovile panna ka need, kes enam koolis ei käi või veel ei ole sinna jõudnud.

"Kõige noorem, kes osales sel aastal, on näiteks 5-aastane. Ma ei vaadanud, kuidas tal läks, aga alati on ju katsetamine just kõige tähtsam. Ja kõige vanemad on kuskil seal 80 juures," lisas Kontkar.

Tartu ülikooli loodusmuuseumi linnuviktoriini saab lahendada 19. maini.