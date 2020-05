Eriolukorra ajal võetud poole enam haiguslehti kui mullu samal ajal

Haigekassa andmetel võeti aasta tagasi märtsi keskpaigast mai keskpaigani 48 000 haiguslehte. Sel aastal võeti samal ajavahemikul 100 000 haiguslehte. Kasv on üle 50 000 haiguslehe, vahendas "AK.Nädal".

Kõigist eriolukorra ajal võetud haiguslehtedest ligi 25 000 avati patsiendiportaali digilugu.ee kaudu. Nende seas oli ka hoolduslehti.

100 000 haiguslehest 2000 tühistati erinevatel põhjustel. Diagnoosid, millega hauguslehele jäädi, näitavad koroonaviiruse mõju.



Aasta tagasi võeti märtsi keskpaigast mai keskpaigani kõige rohkem ehk 12 000 haiguslehte luu- ja lihaskonna haiguste tõttu. Pingereas järgmisel kohal olid hingamiselundite haigused. Sellise diagnoosiga võeti üle 8000 haiguslehe.



Sel aastal on pingerida muutunud. Kõige rohkem on võetud haiguslehti hingamiselundite haiguste tõttu. Neid on peaaegu 28 000. Ehk 20 000 haiguslehte rohkem kui mullu samal ajal. Kasvas ka luu- ja lihaskonna haiguste hulk, kolmandaks on tõusnud nakkus- ja parasiit-haigused.

Sel põhjusel on võetud 13 000 haiguslehte. Pingeritta on lisandunud haiguslehed, mille võtmise põhjuseks on märgitud terviseseisundit mõjutavad tegurid. Neid on 4000 ja see arv märgib neid, kes võisid kokku puutuda koroonaviirusega nakatunud inimestega.