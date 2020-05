Istungile on palutud sotsiaalminister Tanel Kiik, maaeluminister Arvo Aller, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, riigikontrolör Janar Holm, sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad.

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi (Reformierakond) sõnul on majanduse ergutamise meetmetes selgunud rida puudusi, kuid valitsusel puudub valmisolek neid kõrvalda. "Majandusmeetmetest on ainsana põhjust rahul olla palgatoetuste toimimisega, kuid need pole sellisel moel jätkusuutlikud ja vajavad tingimuste muutmist," tõi Ligi välja ühe kitsaskoha.

"Kredexi meetme puhul ei jõua käendustele seatud piirangute tõttu laenuraha majandusse. Samuti on riigi enda kippumine otselaenaja rolli kulutamas ära raharessurssi, mida oleks tõhusam ja vähem riskantne kasutada laenugarantiideks ja suurema finantsvõimenduse loomiseks," märkis Ligi.

Ta lisas, et ebakõlad on tuvastatud ka Kredexi ja Maaelu edendamise sihtasutuse laenutingimustes.

Ligi sõnul soovib komisjon värsket ülevaadet ka jõusse jäävatest majanduspiirangutest, riigi rahalisest seisust ja laenuvajadusest.