Kaks Tallinna raskustes kaubanduskeskuse T1 suurt võlausaldajat - Sixth Street Partners ja temaga seotud Lintgen Adjacent Investments S.a r.l. (Lintgen) - teatasid, et lükkavad keskuse omaniku Tallinna Moekombinaadi saneerimisplaani tagasi ja kutsuvad sama tegema teisi rahastajaid.

Mai algul teatas Tallinna Moekombinaadi emaettevõtte Pro Kapital Grupp börsile, et on koostöös saneerimisnõustajaga koostanud saneerimiskava ning esitas selle tutvumiseks võlausaldajatele.

Lintgen finantseeris Sixth Street Partnersi teatel T1 Mall of Tallinn keskuse ehitamist 2018. aastal ning on ettevõtte sõnul ka kaubanduskeskuse suurim võlausaldaja.

Lintgen ning Sixth Street Partners leiavad, et keskuse tulemused on jäänud alla ootuste, kuigi keskus käivitus majanduse kasvutsükli ajal. Ettevõtete väitel on omanikud rikkunud ka lepingulisi kohustusi ning jätnud laenuintressid maksmata.

Seetõttu lükkab Lintgen kaubanduskeskuse saneerimisplaani hääletusel tagasi, kuna nende vaates on plaan kreeditoride suhtes ebaõiglane, ega ole ka keskuse rentnike ja teiste koostööpartnerite huvides.

Samaaegselt teavitab Lintgen teisi kreeditore, kes ei ole seotud keskuse omanikega, kavatsusest hüvitada nende nõuded mõistlikus ulatuses, juhul kui Tallinna Moekombinaadi esitatud saneerimisplaan tagasi lükatakse.

Lintgen soovitab ka teistel kreeditoridel plaan maha hääletada

"Esitatud saneerimisplaan jätab kreeditorid väga halba olukorda, kuna plaani kohaselt makstakse peaaegu kõigile neist tagasi alla pool võlasummast. Näiteks kreeditor, kellele Tallinna Moekombinaat võlgneb 15 000 eurot saab alles 2030. aastaks osamaksetena tagasi 6000 eurot," märkis võlausaldaja.

Võlausaldajad saavad saneerimisplaani üle hääletada kuni kella 18-ni 26. mail.

Lintgen lisas, et võtab kreeditoridega otse ühendust, et arutada nendega plaani ja alternatiivseid variante.

Vastuseks ERR-i küsimusele alternatiivide kohta teatas Lintgeni esindaja, et "finantsvõlgnevused ja finantskovenantidele mittevastavus võimaldab laenuandjal nõuda ennetähtaegset laenu tagastamist, kuid tänaseni ei ole laenuandja seda õigust kasutanud".

Pro Kapitali poolt börsile avaldatud saneerimiskava kohaselt on peamiseks saneerimismeetmeks võlausaldajate nõuete ümberkujundamine, samuti ärimudeli korrigeerimine ja vajadusel täiendavate investeeringute kaasamine. Saneerimiskava plaanitakse täita 10 aasta jooksul.

Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus.