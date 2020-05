Ülikoolides kaitstakse enamik diplomitöödest tänavu veebi vahendusel

Kõrgkoolides on peagi käes lõputööde kaitsmiste aega. Nii nagu sel aastal tuli teisiti kevad, on ka näiteks Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis teistmoodi korraldatud lõputööde kaitsmised, mis suuremas osas toimuvad veebi teel.

Eesti Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist õppiv Kervin Adamson on üks neist paljudest üliõpilastest, kes sel aastal lõputööd veebiplatvormide vahendusel komisjoni ees kaitseb. Adamsoni sõnul on ta koduõppel olnud eriolukorra algusest peale, aga vajalikud suhtlused, kas või näiteks juhendajaga, on tehtud saadud.

"Õppejõududega olema suhelnud peamiselt meili teel, ka eksamid on mul olnud valdavalt meili teel või siis sellises veebikeskkonnas nagu Moodle. Ei olegi tekkinud vajadust, et peaks silmast silma kohtuma. Kõik asjad on väga hästi lahendatavad meili teel või telefoni teel," rääkis Adamson.

Maaülikooli poolt ametlikult kinnitatud info sellest, et lõputööd kaitstakse tänavu veebi teel, tuli Adamsoni sõnul siis, kui Eestis eriolukorda pikendati. Ebamugavusi selline teade siiski üliõpilasele loonud pole, sest ka eelkaitsmine toimus veebis ja see andis kindlust, et ka niiviisi on võimalik kooli lõpetada.

"Seal alguses küll olid väikesed tehnilised viperused, aga need lahendati kiiresti. Kõik sujus väga hästi ja ausalt öeldes oli see väga mugav. Kasutasime sellist veebikeskkonda nagu BigBlueButton, seal oli kogu meie kursus koos, kes eelkaitsmisel osalesid, ja komisjon. Elava järjekorra alusel lihtsalt kõik esitasid oma esitlused ja vastasid küsimustele. Põhimõte on täpselt sama nagu tavaolukorras, ainul igaüks istub oma kodus."

Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve ütles, et kaitsmisprotseduurides tõepooles muudatusi plaanis teha ei ole. Kuidas mõjutab nii öelda kaugmeetodil kaitsmine aga töökoormust?

"Töökoormuse osas ma ei näe, et ta täna täiendavat koormust juurde tekitaks. Pigem tuleb lihtsalt ajaliselt planeerida rohkem aega ühe kaitsmise peale, kui võib-olla tavaliselt füüsilise kohalviibimisega kaitsmisel on olnud. Et siin tehnilisi viperusi või iseärasusi võib esile tulla," selgitas Järve.

Tartu Ülikoolis minnakse seda teed, et rohkem kui pooled kaitsmised bakalaureuse, magistri- ja doktoritasemel toimuvad veebis, kuid mõningad kaitsmised siiski ka näost-näkku. Lisaks on ka kombineeritud variante, ütles ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

"See oleneb ennekõike selle instituudi kaitsmiskomisjoni otsusest ja selles, kui mugavalt ja kui harjunult ennast selles veebikeskkonnas tuntakse. Näiteks on meil arvutiteaduse instituut, kes juba mõnda aega nii öelda ka doktoritöid on kaitsnud veebis ja nendel nii öelda kõik tegevus toimub veebis. Seal ei ole ühtegi näost näkku kaitsmist sel aastal."

Valk lisas, et veebi teel kaitsmiste korraldamine tundub praegu siiski lihtsam kui näiteks praktikate, seminaride ja eksamite korraldamine elektroonsel kujul.

"Me oleme ka palunud, et kui kaitsmine on veebis, aga üliõpilasel endal kaamerat ei ole või ei ole sellist vaikset nurka, ma ei tea, lapsed on taustal, et siis pakkuda seda võimalust, et tulla ülikooli ruumi, aga ikkagi kaitsta veebi teel."