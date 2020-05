Töötute arv ületas 50 000 piiri

Eilse seisuga on see 50 137 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,7%. Registreeritud töötute arv kasvas nädalaga 647 inimese ehk 1% võrra. Töötukassa analüüsiosakonna juhataja Margit Paulus ütles Brent Perele, et uute töötute juurdevool on viimasel nädalal väiksem kui varem.