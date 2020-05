"Me näeme laias laastus sama mustrit igal pool - kahtlustan, et oleme saavutanud laiema immuunsuse kui arvatud," ütles professor Karol Sikora, kes varasemalt juhtis WHO vähivastast programmi. "Peame aeglustama viiruse levikut, kud see võib ka ise hääbuda. Minu arvates on see võimalik stsenaarium," ütles Sikora Briti ajalehele Independent.

Sikora kommentaar järgnes mõni päev varem meditsiiniajakirjas International Journal of Clinical Practice ilmunud andmetele, mille kohaselt Ühendkuningriigis võib tõenäoliselt olla koroonaviirusega COVID-19 kokkupuude olnud 19 miljonil inimesel.

Briti epidemioloogide püüdlused saada aimu ja jälgida viiruse levikut on olnud takistatud, kuna valitsus on keeldunud massilisest testimisest ja nakatunute kontaktide jälgimisest, tõdeb Independent.

Ühendkuningriigis usutakse, et tagasipöördumine reaalsusesse saab koroonapandeemia järgselt võimalikuks alles siis, kui viiruse vastu leitakse vaktsiin. Nii näitas hiljutine arvamusuuring, et umbes veerand inimestest ei tunne ennast ühistranspordis turvaliselt nii kaua, kui koroonavaktsiini pole leitud.

Briti tervishoiuminister Matt Hancock on lubanud, et valitsus teeb kõik võimaliku vaktsiini leidmiseks ja kaks juhtivat vaktsiini loomisega tegelevat teadlaste rühma - Oxfordi ülikoolis ja Londoni Imperial College'is on saanud valitsuselt vähemalt 42,5 miljoni naelsterlingi ulatuses toetust.

Sikora mahendas hiljem oma sõnu Twitterisse postitatud kommentaariga: "Keegi ei väida, et teab kindlalt, mis hakkab juhtuma - ma usun, et tundmatus olukorras on selline võimalus. Me peame jätkama distantsi hoidmist ja lootma, et numbrid lähevad alla."