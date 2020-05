Jahedale ja tuulisele ilmale vaatamata seisis tipphetkel järjekorras umbes 100 inimest ning ooteaeg võis ulatuda kahe tunnini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teenindussaali pääses korraga vaid nii palju inimesi kui oli teenindajaid.

Maksuameti klienditeeninduse valdkonna juht Heli Kullamaa rõhutab, et kontorisse kiirustada ei ole vaja, sest e-deklaratsioone saab esitada mai lõpuni ning paberil juuni lõpuni. Enamik täna järjekorras seisnutest olid välismaalased.

"Peamine on meil võõrtööjõud, kes taotlevad maksuresidentsust, et neile kehtiks Eesti maksuseadus. On FIE-d, kellel on maksustamise alaseid küsimusi. Ja on ka inimesi, kellel ei ole võimalik esitada e-deklaratsiooni ja kes soovivad maksualast konsultatsiooni.