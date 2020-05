Koroonapandeemia alguses tuli peretohtritel idee, et inimesed võiksid saada võimaluse haiguslehe avamiseks. Loetud päevadega suudetigi vastav lahendus digiloos käivitada ning paari kuuga kasutas seda võimalus ligi 25 000 inimest. Alates esmaspäevast tuleb aga tõbistel haiguslehe saamiseks taas arsti jutule minna.

"Seal on teatud takistused, seda alates õiguslikest kuni tehnilisteni. See lahendus sai tehtud kahe päevaga ja see lahendus õigustas ennast," ütles haigekassa juht Rain Laane. "Tänaseks on perearstide koormus normaliseerunud ning natukene aega saavad inimesed elada ka perearstidega suheldes."

Sotsiaalministri sõnul oligi tegu ajutise lahendusega ning nüüd tuleb rahulikult analüüsida selle plusse ja miinuseid. "Jõuame kindlasti otsusele, kas tegemist on sellise praktikaga, mida ka tulevikus korrata näiteks viiruseperioodidel, praktikaga, mida võtta aastaringselt kasutusse või praktikaga mida kasutada ainult eriolukorra ajal," rääkis Tanel Kiik.

Ka kolme esimese haiguspäeva eest hüvitise maksmine oli ajutine lahendus ning selleks eraldati tänavusest lisaeelarvest haigekassale seitse miljonit eurot. "Eriolukord lõppes eile, täna on meil hädaolukord," lausus Laane. "Täna avatud haigus- ja hoolduslehtede osas esimest kolme päeva ei hüvitata."

Haigekassa peab praegu nii tööandjate kui ka ametiühingutega läbirääkimisi, kas ja mis tingimustel tuleks kõne alla hüvitise maksmine ka kolme esimese haiguspäeva eest. "Juhul kui me näeme, et riigieelarves on võimalusi, parlamendis ja valitsuses toetus seda praktikat jätkata ka tulevikus, siis on võimalik need muudatused loomulikult ka ära teha," lubas Kiik.

Kuigi eriolukord lõppes pühapäevaga, peavad koroonahaigega lähikontkatis olnud inimesed jääma kaheks nädalaks karantiini, kuigi neil endil ei pruugi olla ühtki haigussümptomit. Karantiinis olemise eest seni Eestis haigushüvitist makstud ei ole. Kui kaugtöö tegemise võimalust pole, siis on ministri sõnul olemas siiski võimalus haiguselehe avamiseks. "Siin saab arst hinnata, kas tegemist on inimesega, kellel on reaalne nakkusoht, kelle puhul võib olla põhjendatud ka ilma konkreetset diagnoosi või testi tegemata haiguslehe määramine," selgitas Kiik.

Praegu kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist ei saa. Neljanda kuni kaheksanda päevani maksab hüvitist tööandja ja alates üheksandast päevast haigekassa.