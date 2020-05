Riigikogulaste hinnangul tuleb suvel kriisi asjus erakorraliselt koguneda

Peaminister Jüri Ratas (KE) rõhutas riigikogus tehtud poliitilises avalduses, et eriolukorra lõpp ei tähenda kriisi lõppu. Peaministri sõnul on nüüd aeg eriolukorrast õppida. Riigikogu liikmed peavad tõenäoliseks, et riigikogul tuleb suvel erakorraliselt koguneda.

Peaminister Jüri Ratase sõnul polnud hoolimata kõikidest ettevalmistustest, plaanidest ja õppustest nii tõsiseks kriisiks valmis ükski riik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegemist on üheselt iseseisvuse taastanud Eesti suurima tsiviilkriisiga, mis on puudutanud lähedalt või kaugelt kõiki Eestimaa inimesi, piirkondi ja eluvaldkondasid," ütles Ratas.

Ratase sõnul on Eesti koroonaviiruse esimese lainega hakkama saanud, aga nüüd tuleb valmistuda viiruse naasmiseks. Riigikogu liikmete hinnangul on täna veel raske öelda, millised olid eriolukorra õppetunnid. Fraktsiooni mitte kuuluv Raimond Kaljulaid (SDE) ja EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak arvavad, et riigikogul tuleb kokku tulla ka suvel.

"Need majanduslikud probeemid, millega me lähikuudel hakkame silmitsi seisma on väga tõsised, nõuavad riigi täit tähelepanu ja mina küll loodan, et head kolleegid siin riigikogus ei unista sellest, et sellel aastal lubada endale sellist pikka vaheaega nagu see on tavaks saanud riigikogu istungitel," rääkis Raimond Kaljulaid.

Erakorraliselt kokkutulemist peab tõenäoliseks ka Siim Pohlak. "Loomulikult, kui selleks vajadus on. Pole mingit küsimust ja ma ise arvan millegipärast, et tõenäoliselt seda ka tuleb ette," ütles Pohlak.