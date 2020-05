Kunagiselt Pärnu Nõukogude sõjaväe alalt kaovad peenramaad

Proua Salmel pole täpselt meeles, mis ajast tema siin aiamaal toimetab. Vene aeg oli, nagu ta ütleb ja siis andis tollane mööblikombinaat Viisnurk oma töötajatele võimaluse siin aiandust edendada. Nüüd on linnavalitsus teatanud, et varsti jõutakse tee-ehitusega nii kaugele, et need aiamaad kaovad. Aga konkreetselt teatatakse seda sügisel, nii on sel aastal veel rahulik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui Salme on oma aiamaa kenasti korda teinud, siis Saugamõisa teel võib juba plangu moodi rajatise järgi öelda, et siin on teised kombed. Kui maa pole sinu nimel ja pole tahtmist prügiveo eest maksta, siis peenrad ongi rajatud sinna, kus kola ja sodi vahele natuke vaba ruumi jääb.

Selline suhtumine ümbritsevasse tekib siis, kui sa maa eest kellelgi maksma ei pea ja võtadki sealt nii kaua, kuni see on võimalik.

Osades aiamajades on omal ajal isegi elatud, aga paistab, et sellest on küll aastaid. Siis, kui puud juba rohelised ja rohi suure osa saastast ära varjab, on siin kindlasti väga ilus. Lilligi on istutatud, nende kastmiseks korjatakse vihmavett ja seda saab kasutada ka kümblemiseks, sest veekogu ega kaevu ju pole. Selline aiapidamiskultuur kaob nüüd paratamatult. Aga on näide sellest, et ka nii saab endale pisut kohelist kraami toidulauale muretseda.