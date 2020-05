Teisipäeval jätkub vihmane ilm

Eesti kohal püsib teisipäeval niiske ja jahe õhumass, kuid tuulesurve läheb rõhkkondade vahel suuremaks, päeval on oodata vihmahooge.

Hommikul on kohati vihmahooge. Tuul on muutlik ja nõrk. Sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib olla äikest. Keskpäevani puhub nõrk muutliku suunaga tuul, seejärel pöördub läänekaarde ja tugevneb 2 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb 8 kuni 12, Lõuna-Eestis kuni 14 kraadi.