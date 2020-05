Ööpäevaga lisandus kaheksa positiivset koroonatesti

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1258 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kaheksa ehk 0,6 protsenti osutusid positiivseks. Juhitaval hingamisel on kolm patsienti.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus viis positiivset testi tulemust Harjumaale (nendest neli Tallinna), üks Ida-Virumaale, üks Pärnumaale ja üks Läänemaale. Üks 17.05 positiivne testi tulemus on liikunud 18.05 statistikasse, mistõttu väheneb ühe võrra eilne positiivsete tulemuste arv.

19. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 44 inimest, neist kolm on juhitaval hingamisel. Haiglast on koju saadetud 298 inimest, lõpetatud 309 haigusjuhtumit.

Teisipäevase seisuga on tervenenud 1458 inimest. Neist 938 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (64,3 protsenti), 520 inimese puhul (35,7 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 64 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud üle 71 000 esmase testi, nendest 1791 ehk 2,5 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.