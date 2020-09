Valitsuses on saabunud rahajagamise ja laenamise aeg. Uue aasta riigieelarve piirjooned said Sagadi mõisas paika, aga detailid veel mitte. Millised on kesksed vaidluskohad ja kas tulevikuks jääb sellest kriisist alles vaid suur riigivõlg või ka miskit muud? Rahaasjadest tuleb juttu rahandusminister Martin Helmega (EKRE).