"Täna me valitsusega rääkisime uutest mõõdikutest, ennekõike, mida Euroopa terviseamet ehk ECDC ja Euroopa Komisjon on välja pakkunud, et ühtseks Euroopa Liidu vabaks reisimiseks võiks olla niisugune mõõdik, kus on 50 juhtu 100 000 inimese kohta kahe nädala jooksul," rääkis teadusnõukoja juht ning TÜ bio- ja siirdemeditsiininstituudi professor Irja Lutsar ERR-ile.

"Meie leidsime, et sellega võiks Eesti ka ühineda ja kui me siit edasi läheme ja vaatame, mida ameeriklased pakuvad – ja mõõdikud on kõik ekspertide arvamus, need ei ole kuskilt uuringutest tulnud –, siis ameeriklased pakuvad enam-vähem samasuguseid mõõdikuid ka siseriiklikuks kasutamiseks. Et kui sul on need reeglid täidetud, pluss veel on piisavalt kohti intensiivravis, siis on roheline tsoon. Me ka vaatasime kogu Eesti puhangu andmeid, nii ECDC välja pakutud mõõdikuga, nüüd ka ameeriklaste poolt välja pakutud mõõdikuga; need on enam-vähem samasugused," rääkis Lutsar.

Teadusnõukoja hinnangul oleks praegu turvaline see mõõdik kasutusele võtta.

"See annaks mingisuguse võimaluse säilitada Euroopa Liidu sees vähemalt rahvusvahelised suhted. Kas see on päris see aasta, kus peaks hoolega rändama asuma, aga see annab võimaluse inimestel minna ilma, et nad peaksid karantiini jääma. Ja mida me veel soovitasime, et nendest maadest tagasi tulles teha lennujaamas kohe test," sõnas Lutsar.

Lutsari sõnul on vara öelda, kas lennujaamas testimine on end kindlalt õigustanud. "Aga sealt on ka väga häid näiteid tulnud. Inimesed tõesti on ennast lennujaamas testinud, on saanud küll positiivse vastuse ja jäänud kodusesse isolatsiooni ja ma väga loodan, et sealt ei tule enam sekundaarseid juhte," sõnas ta.