Saabuv öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning suuremat sadu ei tule. Enne keskööd püsib puhanguline lääne- ja loodetuul, puhudes kuni 14 meetrit sekundis sisemaal, põhjarannikul kuni 17 ja Virumaa rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Temperatuur jääb 5 kuni 12 kraadi juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb üsna vähese pilvisusega ja peamiselt on kuiv. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb 9 kuni 14 kraadini.

Päeval pilvisus vaheldub ja kohati sajab hoovihma. Püsib mõõdukas läänekaare tuul 4 kuni 10, merealadel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on kõige rohkem 17 kraadi.

Nädalavahetusel tuleks kohatise hoovihmaga arvestada ja taevaski on sarnaselt viimastele päevadele ikka pilvine. See-eest algab uus nädal ilusa ja sajuta päevaga, kuigi pilvisus on muutlik. Teisipäeval võib siin-seal taas hoovihma olla, kuid sooja on kuni 20 kraadi.