Neljapäeva hilisõhtul teatas Paide linnapea Priit Värk (Isamaa), et Paide võimuliit on ootamatult lagunenud. Koalitsioonist jäi välja Keskerakond, koalitsiooniga liitub nüüd Reformierakond.

Muudatuse peab kinnitama volikogu, mis tähendab vähemalt äsja skandaali sattunud volikogu esimehe Aivar Tubli (Keskerakond) väljavahetamist.

"Paide linnavolikogusse kuuluvad fraktsioonid Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ja Reformierakond moodustasid Paides uue koalitsiooni allkirjastades selleks kokkuleppe," teatas Värk. "Järgnevatel päevadel jätkuvad partnerite kõnelused, et leppida lõplikult kokku plaanides ja tegevustes, mis fikseeritakse ka koalitsioonilepingus."

Isamaa ja SDE esindajad kinnitasid teates, et alates 2017. aasta valimistest on Keskerakonnaga üheskoos Paide linna juhitud tulemuslikult, kuid kahjuks erimeelsused linnavalitsuses ja koalitsioonis ei võimaldanud jätkata. "Tagamaks töörahu otsustasid Isamaa ja SDE lõpetada senise koostöö Keskerakonnaga ning moodustada uue koalitsiooni koos Reformierakonnaga," seisab teates.

Paide linnavolikogu Keskerakonda kuuluv esimees Aivar Tubli ütles sel nädalal, et talle esitati esmaspäeval kahtlustus kelmuse toimepanekus, kirjutab Järva Teataja. "Kelmus seisnevat selles, et ma esitlesin ennast Riho Naerisele Paide linnavalitsuse esindajana ning tellisin temalt Paide linnavalitsuse nimel Viisu viinavabriku korstna varemete koristamise ja äraveo," selgitas Tubli.

Tubli sõnas siis, et kuna esitatud kahtlustus on ilmselgelt alusetu ja põhjendamatu, siis ta ei plaani Paide linnavolikogu esimehe kohalt tagasi astuda ega ka Keskerakonnast välja astuda.

Pinged olid kestnud juba kauem

Värk ütles ERR-ile, et pinged olid linnavalitsuses kestnud juba viimased kolm nädalat ning nende lahendamiseks tuli Keskerakond koalitsioonist välja heita.

Otsust ei mõjutanud Värgi sõnul Aivar Tubli kelmuse skandaal, kuid see ei aidanud ka kuidagi olukorrale kaasa.

"Ei tahaks avalikkuse ees hakata musta pesu pesema, see ei oleks korrektne. Aga on probleeme olnud ja kogu kollektiivis on töörahu kadunud ja selle taastamiseks," põhjendas linnapea tehtud muudatusi.