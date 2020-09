"Järgmisel esmaspäeval alustab oma sügisest istungjärku riigikogu ning poliitikahooaeg hakkab hoogu koguma, mistap kohtun lähiajal kõigi parlamendierakondade juhtidega. Esimesena palusin Kadriorgu rahandusministri ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esimehe Martin Helme," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaidi sõnul arutas ta Helmega riigieelarve ja rahanduspoliitikaga soenduvat, aga ka EKRE plaane ja seisukohti erinevates poliitikaküsimustes.

"Ei ole ilmselt saladus, et paljudes väärtusküsimustes nagu inimeste võrdne kohtlemine, poliitiliste eesmärkide ja iga üksiku inimese vabaduste ja õiguste suhe, ajakirjanduse roll demokraatia nurgakivina või mõni muu teema, on meie vaated erinevad. Aga olen alati olnud seda meelt, et oluline on omavahel suhelda," kirjutas Kaljulaid.

President Kaljulaid kohtub reedel ka Reformierakonna juhi Kaja Kallase ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhi Indrek Saarega.