Toomas Kruustükki tabas augusti lõpus ootamatu terviserike ja ta suri pärast lühikest rasket haigust ööl vastu 9. septembrit Tartus. Toomas Kruustükki jäävad mäletama tema pere ning paljud sõbrad, kolleegid ja partnerid.

Kruustük juhtis Nõo Lihatööstust alates selle asutamisest 1992. aastal. Tema juhtimise all kasvas Tartu külje all Nõos rulaadi tootma hakanud väikeettevõttest välja kaasaegne eksportiv lihatööstus, mille valikusse kuulub praegu üle 400 toote. Oma ligi 200 töötajaga on Nõo Lihatööstus Lõuna-Eesti üks suuremaid tööandjaid.

Nõo Lihatööstuse nõukogu esimehe Simmo Kruustüki sõnul oli tema isa elutöö Nõo Lihatööstuse üles ehitamine ja kasvatamine suurimaks Eesti kapitalil põhinevaks kaasaegseks lihatööstuseks.

"Oma rahuliku meele ja selge visiooniga oli ta kolleegide, koostööpartnerite ja klientide seas alati hinnatud kaaslane, kelle sõnal ja arvamusel oli suur kaal. Toomase käe all jäi Nõo vaatamata kasvule alati pereettevõtteks ja kannab ka täna paljuski samu põhiväärtusi, mida tegevust alustades. Toomase lahkumine on meie ettevõttele suur löök, kuid olen veendunud, et tema ehitatud meeskonna toel suudame Toomase elutööd väärikalt edasi viia," ütles Simmo Kruustük.

AS-i Nõo Lihatööstus nõukogu nimetas ettevõtte uueks juhatuse liikmeks ning tegevjuhi kohusetäitjaks senise finantsjuhi Ragnar Loova. "Ettevõttes 15 aastat töötanud Ragnar Loova kuulus ka tänaseni tippjuhtkonda ning on seetõttu väga hästi kursis ettevõtte igapäevatööga," lausus Simmo Kruustük.