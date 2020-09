Kevadine koroonakriis tõi kaasa järsu töötute arvu kasvu. Mais ületas töötute arv 50 000 inimese piiri ja püsis sellel tasemel kolm kuud, augustis langes see 49 000 peale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Uusi töötuid tuli augustis veidi vähem juurde kui eelnevatel kuudel ja samas tööle rakendumine on olnud aktiivsem ehk inimesed läksid augustis võrreldes varasemate kuudega veidi rohkem tööle," selgitas töötukassa analüüsiosakonna juhataja Margit Paulus.

Märtsist juunini maksis töötukassa hätta sattunud ettevõtete töötajatele töötasuhüvitsi, mille ühe tingmusena pidi ettevõte säilitama hüvitise määramise järel töökohad vähemalt kaheks kuuks. Nüüd on see periood läbi. Näiteks Tallink on juba teatanud kavatsusest koondada tuhatkond töökohta.

"Eks nüüd septembris-oktoobris ole näha, koondamispiirang pärast seda töötasu hüvitse saamist saigi nüüd augusti lõpuga läbi. Praegu, septembri esimeste nädalate kohta me näeme, et on olnud pigem postiivsed, uusi töötuid meil nii palju pole juurde tulnud võrreldes augusti lõpu seisuga, veidi isegi on vähenenud töötute arv. Aga võib-olla on veel vara siin lõplikke järeldusi teha," rääkis Paulus.

LHV analüütik Kristo Aab ütles, et esimesena hüvistist saanud ettevõtetel on tegelikult juba praegu võimalus töökohti koondada, kuid seda pole eriti tehtud. Sellegipoolest hakkab töötus selle meetme kadumise ja koodamiste tõttu sügisel kasvama.

"Üks asi kindlasti on ka see, et suvised hooajalised tööd on nüüd läbi saanud, mille arvelt igal aastal sügisel töötus natukene kasvab. Ja väga aktuaalne on turismisektori teema praegu. Valitsus on välja öelnud, et sellist laiaulatuslikku palgahüvitise meedet enam ei rakendata, mis on ka ilmselt õige valik, sest ei ole selget tulevikku, kui pikaks ajaks ja kui kaua me peaksime neid inimesi töötuna hoidma ja selles vaates töötuse määr kindlasti hakkab kasvama," selgitas Aab.

Registeeritud töötuse määr on alates aprillikuust püsinud üle seitsme protsendi.