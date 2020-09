Tänavune august oli väga kehv automüügikuu. Eelmise aasta sama kuuga võrreldes müüdi Eestis 42 protsenti vähem autosid. Kaheksa kuu kokkuvõttes on müük kukkunud kolmandiku võrra, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii automüüjad kui ka pangad loodavad, et sügisel müüginumbrid paranevad.

"Kui me võrdleme septembri taotluste arvu 2019. aasta septembriga, siis me oleme samas suurusjärgus kui aasta tagasi. /.../ Mõneti üllatav ongi see, et augustis selline langus tekkis ja turg on tõesti kõikuv," ütles SEB Liisingu juht Rein Karofeld.

"On optimistlik stsenaarium, et me jõuame eelmise aasta aastalõpu numbritele ligidale, mis olid suhteliselt kehvad, sest väike kriisiootus oli olemas, sest analüütikud rääkisid, et mingi korrektsioon tuleb ja seda siis oodati," rääkis autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu tegevjuht Arno Sillat.

"Kui eriolukorda või midagi ei tule, siis äkki suudame isegi teha eelmise aasta tulemuse ära. /.../ Sellega võiks olla väga rahul, aga väga julgeid prognoose ei julge teha. Läheme kuu kaupa edasi," sõnas Viking Motorsi tegevjuht Raimo Koppel.

Hinnad ei ole koroonakriisis langenud. Pigem tuleb tellitud autot tavapärasest kauem oodata.

"Masuajal tehased ei olnud tugeva löögi all, siis oli seis hullem. Autosid tuli peale vanade lepingute alusel ja laod olid täis, aga keegi ostnud. Sel aastal seisid tehased, seisis müük ja nõudlus ja pakkumine olid korraga maas," tõdes Sillat.

"Sellist suurt hinnalangetust, nagu eelmise kriisi ajal, ei ole olnud ja ei ole ka ette näha. Pigem on probleem see, et tootmisseisakute tõttu ei suuda tehased toota nii palju sõidukeid," ütles Koppel.

SEB Liisingu juht tõi välja, et eeskätt muutusid kriisis ettevaatlikumaks eraisikud ja väikeettevõtted. Samas on ka neid, keda koroonaviirus eriti mõjutanud pole. Liisinguandmete järgi läheb hästi põllumajandusettevõtetel.

"Nende kaheksa kuu statistika on peaaegu samasugune kui eelmise aasta kaheksal kuul. Traktori- ja kombainimüüjad võivad küll väga õnnelikud olla," kinnitas Karofeld.