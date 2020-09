"Insight": miks ei tasu maksekorraldusi täielikult usaldada

Mihhail Gumirov tegutseb meelelahutusäris juba ligi 20 aastat. Viimased 15 aastat on ta elanud Saksamaal ja toonud sealt artiste Eestisse, Lätti ja Leetu. Ta on teinud koostööd selliste kollektiividega nagu Glenn Milleri orkester, Viini Filharmoonia Straussi orkester, Straussi Festivaliorkester ja teised.

Veel kaks aastat tagasi töötas Gumirov nende orkestrite esindajana, üritusi korraldas aga teine selles valdkonnas tuntud ärimees, Timur Toptšiašvili. Timurile kuulub Tallinn Concert Club, ta on korraldanud selliste artistide kontserte nagu Basta, Imagine Dragons ja Valeri Meladze. Enamgi veel – ka Alla Pugatšova viimane kontsert Tallinnas oli tema kätetöö.

Mehed töötasid koos kaheksa pikka aastat ja said sõpradeks. Nende vahel tekkis usaldus, mis lubas eirata mõningaid selle valdkonna kirjutamata reegleid. Üks selline reegel näeb ette, et orkester ei sõida kunagi ringreisile enne seda, kui terve honorarisumma on tema kontole laekunud. Just seda kirjutamata reeglit rikuti 2018. aastal.

Halb ajastus

2018. aasta lõpus tuli Eestisse kontserte andma Viini Johann Straussi Festivaliorkester. Gumirovi sõnul oli lepingu summa ligi 120 000 eurot, millest ringreisi alguseks oli tasutud kõigest 17 000. "Kahjuks polnud finantsolukord eriti hea ja Mihhail teadis seda. Külalisetendustele sõites teadis ta suurepäraselt, et on finantsraskused," selgitas Toptšiašvili tekkinud olukorda.

Tema sõnul oli probleem meelelahutusäri jaoks küllalt banaalne: november on kontsertide jaoks halb aeg. Detsembris näiteks ostetakse selliste kontsertide pileteid jõulukingiks, ent kes teeb novembri lõpus jõulukinke? Toptšiašvili ei saanud mõjutada Mihhail Gumirovi otsust tulla gastrollidele just nimetatud ajal, sestap oli ta sunnitud kulutama raha mitmesugustele sooduskampaaniatele. "Pärast kõigi kulutuste ja orkestrile juba makstud summa mahaarvamist jäi alles umbes 1200 eurot," meenutas Toptšiašvili.

Usalda, aga kontrolli

Gumirov nõudis partnerilt oma kohustuste täitmist. "Ja mulle hakkasidki tulema makseteated," jutustas Mihhail. Makseteadeteks nimetab Mihhail rahvusvahelisi maksekorraldusi. Dokumenti kätte saades ei tekkinud tal mingeid kahtlusi, sest selliste makseteadete alusel oli raha varem alati tema kontole laekunud. Kokku tuli makseteateid neli, täpselt puuduoleva summa – 103 040 euro – ulatuses.

"Nägin neid ja olin kindel, et need on teel Eestist Saksamaale ja jõuavad varsti minuni. Ma usaldan inimest, kõik on korras, kõik on hästi. Küllap on mingid probleemid," rääkis Gumirov.

Ent kõik polnud nii lihtne. "Ma ei saatnud talle seda dokumenti tasumise kinnituseks. Ma selgitasin talle, et pean selle raha kuskilt saama. Ma ei hakanud talle seletama, on see raha laenatud või ei, võtan ma võlgu või ei – teda see eriti ei huvitagi," paljastas Toptšiašvili asja peensused.

Mis dokument see siis oli? Toptšiašvili sõnul oli see ettevalmistatud maksekorraldus. Kohe, kui firma kontole tekib raha, saadetakse see Gumirovile. Mihhail aga uskus, et raha on juba teel, seepärast oli ta äärmiselt üllatunud, kui ringreisi lõppedes polnud raha ikka veel laekunud.

Toptšiašvili väitis, et tegeles paralleelselt raha otsimisega, näiteks pöördus Leedu piletikassasse palvega saada 103 040 eurot avanssi. "Kahjuks tuli 7. kuupäeva õhtul ametlik vastus, et ma ei saa seda raha," rääkis Toptšiašvili.

Kogu see draama rullus lahti ühe teise ebameeldiva sündmuse foonil: arstid panid Mihhail Gumirovile vähidiagnoosi ja tal tuli minna operatsioonile. Mihhaili abikaasa Natalja Kirillova-Gumirova meenutas, et tollal nägi tema mees kõike toimuvat läbi selle diagnoosi prisma.

Mihhaili haigusest teadis ka Timur Toptšiašvili, kes väitus, et ei suutnud selles olukorras äripartnerile vahendite puudumisest rääkida. "Saatsin talle mõned sõnumid. Kirjutasin, et ilmselt on pangas mingi viivitus, et ma uurin järele ja püüan leida lahenduse," rääkis Toptšiašvili.

Päästev skandaal

Selle loo kulminatsiooniks on ametlik kiri, mille Toptšiašvili saatis Gumirovile viimase palvel 13. detsembril 2018. aastal. Kirjas seletas Toptšiašvili, et pank, kel tekkisid küsimused, peatas kõik tema maksed. Ta rääkis, et kohtus panga esindajaga ning et andmed edastati rahapesu andmebüroole.

Selline versioon ei tekita praegugi erilist kahtlust, ent siis, 2018. aasta lõpus, mil kõigi Eesti ajalehtede ja portaalide esikülgedel olid uudised Danske Banki rahapesuskandaalist, tundus asi eriti tõepärane. Tõtt polnud selles kirjas siiski sõnagi.

"Pidin välja mõtlema mingi versiooni, et Mihhail natuke rahuneks ja mulle veidi aega annaks. Sellise pideva surve all polnud võimalik midagi normaalset välja mõelda. Kontsertide läbiviimisele või ärajätmisele, milles ta mind praegu süüdistab, ei avaldanud see kiri enam mingit mõju," selgitas Timur.

See tähendab, et nii kummaline, kui selle kirja tekst ka poleks, on see kirjutatud juba pärast ringreisi lõppemist ega saanud seega mõjutada kontsertide toimumist. Sellest hoolimata on Gumirov ja tema juristid veendunud, et ärimeest veeti teadlikult ninapidi. Selle aasta algul esitati hagi tsiviilkohtusse, 2019. aasta novembris kirjutati avaldus politseile. Kriminaalasi on tänaseni avatud.

Kaebus on pool edu

Kas Mihhaili veeti siis ninapidi või ei? Ühest küljest ei ole maksekorraldustel märget tehingu sooritamise kohta. Teisest küljest pole "Insighti" käsutuses olevast Timur Toptšiašvili ja Mihhail Gumirovi kirjavahetusest näha, et Toptšiašvili oleks oma partnerile selgelt öelnud: esitatud dokumendid kinnitavad üksnes minu kavatsust raha üle kanda, raha ennast aga veel ei ole ning pole kindel, kas saabki olema. Kes teab, kuidas Mihhail oleks sel juhul käitunud.

"Sel hetkel ei olnud see vale. Ei minu poolt ega tema meelest. Ma ei valetanud, kui ütlesin, et raha peab tulema – ma ju ootasin seda. Ma lootsin. Mul olid vastavad taotlused vormistatud ja ma polnud eitavat vastust saanud, ehkki loomulikult polnud ka kirjalikku kinnitust, et see raha tuleb. Ent arvestades seda, et olen sellel turul kaua tegutsenud ja tunnen neid inimesi, oli mul lootus, et nad aitavad mind," rääkis Toptšiašvili.

Toptšiašvili firma ei keeldu võla tasumisest. Vaidlus käib üksnes viiviste üle, millega Timur ei ole kategooriliselt nõus. Orkester omalt poolt on pöördunud Saksa kohtusse ja nõuab saamata jäänud raha Gumirovi firmalt.

"Insight" ei võta endale kohtu ega prokuratuuri rolli, et öelda, kes on selles loos süüdi, kuid mõned järeldused siiski tegime.

Esiteks ei tasu maksekorraldusi täielikult usaldada. Muide, sama soovitavad ka pangad. Soovi korral on sellist tehingut võimalik tagasi pöörata või maksekorraldust tühistada, seepärast tõestab raha ülekandmist üksnes teie kontole laekunud summa.

Teiseks on kibe tõde mõnikord parem kui ilus vale. Kes teab, kuidas oleks sündmused arenenud, kui äripartnerid oleks juba kahe aasta eest rääkinud südamest südamesse. Mingis mõttes tegid nad tänu "Insightile" seda praegu, ehkki asusid teine teises Tallinna otsas. Võimalik, et see on esimene samm leppimise poole.