Uus-Meremaal ja Euroopas avaldati meelt koroonapiirangute vastu

Praegu Aucklandis kehtivate reeglite kohaselt ei tohi koguneda rohkem kui kümme inimest. Eeskirja rikkujatele on ette nähtud trahv kuni 4000 dollarit või kuni kuue kuu pikkune vangistus.

Koroonapiirangute vastu avaldati laupäeval meelt ka mitmel pool Euroopas.

Saksamaa linnades tulid laupäeval tänavatele tuhanded inimesed, et protesteerida koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute vastu, sajad inimesed marssisid ka Poola pealinnas Varssavis.

Münchenis avaldas politsei hinnangul meelt umbes 8000 inimest, paljud neist eirates linnavõimude korraldust kanda avalikus ruumis maski.

Vähemalt tuhande osavõtjaga meeleavaldus korraldati laupäeval ka Hannoveris ning veel üks protestiüritus ka Wiesbadenis.

Kui Berliinis muutusid koroonapiirangute vastased protestid augusti lõpus vägivaldseteks, siis laupäeval on üritused kulgenud rahumeelselt.

Saksa kantsler Angela Merkel ütles laupäeval avalduses, et mõistab, miks on mõnel inimesel probleem kehtestatud piirangutega. Ta möönis, et inimestel on vabadus kritiseerida valitsuse poliitikat rahumeelsete protestidega.

Poola pealinnas Varssavis marssisid sajad inimesed meelt avaldades läbi kesklinna. Mõned protestijad kandsid plakateid, mis mõistsid hukka "valed" pandeemia kohta.

Samuti kutsusid mõnel plakatil Poola praegust valitsust tagasi astuma.