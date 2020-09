Pärnus tuleb sügiseti ette, et õunad, millega midagi peale pole hakata, viiakse linnaserva metsa alla. Raekülas rannaniidu looduskaitsealal on isetekkelisi prügikohti mitu, aga sellise prügi käitlemiseks on olemas palju paremad võimalused.

Mõistagi pole see üksnes Pärnu, vaid teistegi linnade probleem, kus just äärelinna suurte aedadega majapidamistest üleliigsed õunad ja muud aiasaadused metsa alla viiakse. Kuigi tegemist on orgaanilise ainega, mis kõduneb ja otsest reostust ei põhjustagi, on see ometigi taunimist väärt tegevus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ega loodusele nad tõesti otseselt mingisugust halba ei tee, nad ei ole mingid võõrised. Aga kutsuks üles inimesi ikka neid käitlema nõuetekohaselt. Kasutage, inimesed, seda oma kodus komposti tegemisks. Ta saate ju mõne aasta pärast väga hea mulla endale. Ärge tooge siia metsa alla, kus ei ole just päris õige koht. Ja esteeliliselt ei ole ka väga hea seda vaadata," rääkis Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist Marve Virunurm.

Ta kutsus inimesi üles pakendama sellised jäätmed biolagunevatesse kilekottidesse - Pärnu linnal on Ragn-Sellsiga leping ja need kotid viiakse aia äärest tasuta ära. Tuleb lihtsalt firmale teada anda.

Neid, kes mereäärset rannaniidu looduskaitseala oma aiasaadustega reostavad, pole palju, aga probleem kerkib esile igal sügisel.

"See on minu meelest väga halb tegu. Ise pole kunagi viinud, aga prügivedu on ju olemas Pärnus. Ei ole vajadust sinna viia minu arvates. Võib-olla see on mingi kokkuhoid siis või, ei teagi," ütles Raeküla elanik Urmas Tali.