Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles pühapäeva õhtul, et valitsus kehtestab karmid koroonapiirangud seoses hüppeliselt kasvanud nakatumistega

"Langetasime valitsuse istungil otsuse kolmeks nädalaks riigi sulgemise kohta ja vajadusel seda pikendatakse," ütles peaminister telepöördumises.

Piiranguid täpsustatakse lähipäevil, kuid esialgu on teada, et siseruumides korraldatavatel üritustel ei tohi viibida üle kümne inimese ja välisüritustel üle 20 inimese. Restoranides einestamine keelatakse ja sealt võib sööki vaid kaasa osta.

Liikumist piiratakse 500 meetri kaugusele inimese kodust.

"Tean, et piirangud on karmid, kuid nüüd ei ole aeg puhkuseks nagu mõned on arvanud. Nüüd ei ole mingite suurte perepidude aeg," toonitas peaminister.

Minister lahkus protestiks

Prominentne Iisraeli elamuehitusminister Yaakov Litzman astus pühapäeval ametist tagasi protestiks valitsuse otsuse vastu kehtestada järgmisel nädalal enne juudi uusaastapühi üleriigilised piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Litzman, kes oli tervishoiuminister kevadel, mil riiki jõudis koroonaviiruse esimene laine, kritiseeris valitsuse sulgemismeetmeid kui ülepakutut, ning ütles, et see põhjustab inimestele põhjendamatuid kannatusi.

Iisraeli koalitsioonivalitsuses mõjukat äärmusortodoksset fraktsiooni juhtiv Litzman väljendas erilist pahameelt meetmete suhtes, mis piiravad juutidel osaleda eelseisvatel pühadel sünagoogides palvustel.

Ametist lahkunud ministri sõnul näitab valitsuse otsus rakendada täielikku liikumispiirangut austuse puudumist juutide pühade vastu.

"Ma olen südames nende sadade tuhandete juutidega, kes tulevad kord aastas sünagoogi, ja ei saa seda sel aastal teha liikumispiirangu tõttu," ütles ta tagasiastumisavalduses.

Üheksa miljoni elanikuga Iisraelis on kinnitust leidnud 152 722 koroonanakkust, Viiruse tõttu on surnud 1103 inimest.