Lammutustoetuse saajate ring laieneb ajutiselt ka erafirmadele

Kevadel otsustas valitsus koroonakriisi valguses eraldada kohalikele omavalitsustele lammutustoetuseks viis miljonit eurot, millest on praeguseks taotlustega kaetud ligi 1,3 miljonit eurot. Kuna riigi eesmärk on kogu see raha veel sel aastal kriisis kannatada saanud ehitussektorisse suunata, sündis ka otsus toetuse sihtgruppi laiendada.

"Kohalike omavalitsuste huvi jäi kahjuks oodatust veidi tagasihoidlikumaks, mistõttu ulatame abikäe nüüd ka teistele," sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja avaldas lootust, et lammutatud saab nii mõnigi aastateks lagunema jäetud hoone, mis on ajaga ohtlikuks muutunud ning mida pole enam otstarbekas renoveerida.

Hoonete ja muude ehitiste lammutamiseks mõeldud toetuse määr on riigiasutustele 90 protsenti ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele 50 protsenti abikõlblikest kuludest. Toetatavate tegevuste hulgas on lisaks lammutamisele ka näiteks lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine, haljasala kujundamine ja omanikujärelevalve.

Aktsiaseltsid, osaühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused saavad KredExist lammutustoetust küsida alates 18. septembrist.

Erakorraliselt jagatakse sellistel tingimustel toetust kuni selle aasta lõpuni.