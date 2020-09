Millised olid möödunud aasta olulisemad arengud riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustes? Palju on Eesti avalikus teenistuses ametnikke? Missuguses valdkonnas töötab kõige rohkem valitsussektori töötajatest? Milline on avalike teenistujate voolavus – kuhu on kõige raskem töötajaid leida? Kui vanad/noored on Eesti avalikud teenistujad? Palju said ametnikud palka 2019. aastal? Palju on meil eriteenistujaid? Kas avalik teenistus on sama, mis avalik sektor?

Neid teemasid kajastabki 2019. aasta avaliku teenistuse aruanne.