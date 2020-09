Kaljulaid hoiatas Valgevene juhte Haagi kohtu eest

"Hästi tähtis on, et Minskis otsustajad mõistaksid, et Haag ei ole kuigi kaugel, tegelikult," ütles Kaljulaid usutluses ERR-ile, kui ta rääkis sellest, et Valgevene opositsiooni vastu suunatud vägivalla eest vastutajate suhtes tuleb võimalikult kiiresti sanktsioonid kehtestada.

Haagis paikneb Rahvusvaheline Kriminaalkohus, mille ülesandeks on õigusemõistmine genotsiidi, inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegude toimepanijate üle. Kohus on mõeldud täiendama riigisiseseid kohtuinstantse olukorras, kus viimased kas ei suuda või ei soovi toimida.

Kaljurand tõi esile Balti riikide ja Poola rolli Valgevene teema tõstatamisel Euroopa Liidus, kuid rõhutas, et Valgevene saatuse peab otsusma tema rahvas.

"Valgevene rahvas peab ise sellega toime tulema. Ei ole võimalik ega mõistlik sekkuda väljastpoolt. Ja see kehtib nii ida- kui läänesuuna kohta," rääkis ta.

Samas on lääneriigid õppinud Gruusia ja Ukraina sündmustest ning Valgevene suhtes rakendatud sammud võivad olla üheks põhjuseks, miks seni on suudetud seal suurem võimudepoolne verevalamine ära hoida, leidis Kaljulaid.

"Me näeme, et otsustavat sammu selleks, et Valgevene rahva demokraatlik protsess jõuga peatada, ei ole keegi astunud ja ma loodan, et me suudame edasi liikuda, nii, et seda ei juhtugi. Aga see muidugi ei tähenda, et ei tule konkreetselt nende inimeste vastu hästi kiiresti sanktsioone kehtestada, kes neid repressioone läbi viivad," rääkis ta.

Kaljulaid väljendas ka arvamust, et mingisugused Valgevenes tulevad igal juhul, küsimus on ainult selles, kas need "saavad olema sügavamad ja sisulisemat või kosmeetilised".

"Ma arvan, et kosmeetilised muudatused tulevad kindlasti. Aga edasine on ikkagi Valgevene rahva enda käes ja nende tahte väljendus," lisas ta.