Valdur Laidist saab UG Investeeringute juht

Laid teatas maksuametist lahkumise plaanist juulikuu alguses. Rahu sõnul sõlmiti kokkulepe Laidiga lõplikult kaks nädalat tagasi.

UGI suurim investeering on osalus energiakontsernis Utilitas, grupp omab ka enamusosalusi AS-is Ühisteenused, termopuitu ja saunamaterjale valmistavas AS-is Thermory ja idufirmadesse investeerivas ettevõttes Lemonade Stand, mis omakorda on investeerinud paarikümnesse ettevõttesse.

Laidi sõnul kaalus ta maksu-ja tolliametist lahkudes kahe ettepaneku vahel, mis mõlemad olid pärit eraettevõtlusest.

"Mind paelub UGI strateegiline vaade, mille üheks fookuseks on keskkonnamõjude vähendamine. Ettevõtte investeerimishorisont on pikaajaline ja keskendub heas koostöös tegevjuhtkondadega ettevõtete arengule ning väärtuse kasvule. Kindlasti oli üheks argumendiks fakt, et UGI esindab Eesti erakapitali, mis usub Eesti majanduse ja laiemas vaates kogu ühiskonna arengusse," sõnas Laid.

Laid on alates 2017. aasta juunist kuni praeguseni MTA peadirektor. Enne ameti juhtumist töötas ta aastatel 2012–2017 Telia Soome üksuses, neist viimased neli aastat selle tegevjuhina. Aastail 2002-2012 oli ta Elion Ettevõtted ASi juhatuse liige ning alates 2004. aastast Elioni juhatuse esimees.