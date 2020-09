Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) kinnitusel sooviks Eesti, et Euroopa riikides kehtiks reisimisel üks ja ühine haigestumisnäitaja. Euroopa terviseamet on välja pakkunud, et see võiks olla 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini ülemarst Arkadi Popov leiab, et reisimispiirangud peaks olema seotud hospitaliseerimise määraga.

Eestil kehtib praegu Soome, Läti ja Leedu suunal reisimisel erandina nakkusnäitaja 25, teiste riikide jaoks on see 16. Välisminister Urmas Reinsalu sõnul võib see näitaja ühtlustuda.

"On mõeldav, et ühetaoline mudel võiks olla kohaldatav üle Euroopa. Ma arvan, et Eesti tervitab seda, et meil oleks ühetaolised reeglid üle Euroopa, iseküsimus, et millised need reeglid on. Neljapäevaks välisministeerium koondab teiste ekspertide seisukohad ja ministeeriumite arvamused ja valitsus arutab Eesti positsioone. 22. septembril arutab seda ka üldasjade nõukogu Euroopa Liidus," rääkis Reinsalu.

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet (RE) ütles, et ammu oleks aeg võtta kuulda ekspertide nõuannet. "Euroopa terviseamet, sealhulgas Eesti eksperdid on öelnud, et kogu Euroopas võiks olla see tase 50 100 000-le, kui hakatakse inimesi karantiini määrama. Eestis on see siiani enamiku riikide suhtes suisa 16, samas kui Eestis endas täna on juba 24," lausus Paet.

Kevadist koroonakriisi tervishoiu poole pealt ohjanud Arkadi Popov rõhutab, et piirmäära paika panemisel tuleks arvestada ka seda, kui palju haigestunuid satub haiglaravile.

"Teades, et selle haiguse puhul ca 20 protsenti on hospitaliseerimise määr. Selline statistika oli meil kevadel ja sellline keskmine statistika praegu valitseb maailmas ka. Täna näeme, et hospitaliseerimise protsent on tunduvalt madalam, võrreldes kevadisega. Täna see varieerub ca viie protsendi juures. Nii et tõesti, see annab meile lootust ja samal ajal võib anda lootust, et need numbrid, millest rääkisime, suvel-kevadel, võivad olla pisut muudetud ja korrigeeritud," sõnas Popov.

Popovi sõnul on 50 haigestunut 100 000 elaniku kohta Eesti tervishoiusüsteemi võimekust arvestades üsna piiri peal.

"See on meie tervishoiusüsteemi tavapärase töö piiri peal. Meil on ca 130 infektsioonravi jaoks mõeldud voodikohta riigis ja 50 100 000 kohta annab meile prognostiliselt ca 130 patsienti, kes vajavad haiglaravi. See on mõeldav, aga liikuma peab siin samm sammult ja peab jälgima olukorda," rääkis Popov veel.