Kuigi nädala teine poolt toob Eestisse tormituuled ja jahedama ilma, on teisipäeval mitmel pool oodata kuni 20-kraadist sooja.

Hommikul on kohati vihmasabinaid, tekkinud udu püsib. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 16 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, mandri kirdeosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.