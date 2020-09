Kui varem said näiteks Lõuna-Eestist Tallinna sõitvad rasked veokid lõigata läbi Tartu linna, siis alatest esmaspäevast nad enam kesklinna läbida ei tohi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu liikluskorralduse teenistuse juhi Martin Nelise sõnul parandab see nii linna keskkonnatingimusi kui ka Riia ja Turu tänava ristmiku liiklusohutust.

"Me tegime uuringu ja tipptunnis ikkagi sõitis Puiestee tänaval ja Narva maanteelt 25 40-tonnist masinat alla. Riia-Turu ristmikku läbis samasugune suurusjärk juba. See oli ikkagi üsna markantne suurusjärk, mis pani mõtlema, et kui need samad raskeveokid sõidavad mööda Narva maanteed üles, vastu mäge, siis mõeldes kohalikele elanikele, on see nende jaoks kindlasti väga suur samm," selgitas Nelis.

Piirang on rohkem kui 18 tonni kaaluvatele veokitele ja kesklinna asutuste teenindamiseks väljastab linnavalitsus eriload, mille järgi võib piirkonda siseneda, ent mitte sellest läbi sõita.

Ka tavasõidukitega liiklejatele jagub piiranguid. Enim ummikuid tekitab Riia-Vaksali ristmiku viadukti ehitus, kus kuni novembrini on nelja raja asemel kaks. Samuti on oktoobri lõpuni kinni Vaksali tänava lõik, kuna seal käivad kergliiklustee ehitustööd.

"Riia tänav tipptunnil on tõesti üle koormatud. /.../ Kesklinnast sõit on ikka vähemalt veerand tundi. Kui sealt Ravila ja Riia nurga pealt tulla, siis ikka raudselt veerand tundi läheb ära," rääkis taksojuht Vladislav.

"Muidugi see takistab, aga kuidagi saame ikka hakkama. Hommikul, päris hommikul on natukene keeruline, õhtupoole ka," ütles Ljudmila.

"Enam-vähem võib liikuda. Kui võrrelda Tallinnaga, siis enam-vähem," ütles taksojuht Sergei. Tema sõnul häirib Vaksali tänava lõigu sulgemine.

Riia maantee Lembitu ja Kastani tänava vahelisel lõigul peaks neli rada tagasi olema novembriks. Väiksemad ja suuremad piirangud kehtivad seal aga 2022. aasta sügiseni, mil peaks kergliiklustunnelid ja viadukt valmis saama.

"On paratamatu, et see tekitab pikemad ooteajad, aga kui see valmib - loodetavasti novembrikuuks -, siis need suured ooteajad vähenevad kindlasti," ütles Nelis.