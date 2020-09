Uue määrusega läheb soo muutmine lihtsamaks

Riik reguleerib soo muutmist alates 1999. aastast. Enam kui 20 aasta tagune määrus kirjeldab kaheetapilist protsessi. Inimene, kes soovib oma sugu muuta, peab esmalt saama nõusolekus sotsiaalministeeriumi juurde kogunenud ekspertkomisjonilt. Alles siis võib ta alustada hormoonravi ja tarvilike operatsioonidega.

Kui esialgsest otsusest on möödas kaks aastat, pöördub inimene uuesti komisjoni ja küsib nõusolekut soo juriidiliseks muutmiseks. See tähendab, et alles siis saab mehest naine või naisest mees rahvastikuregistris.

Juunis jõudis avalikkuse ette määruse uus kavand. Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Liis Kesa selgitas ERR-ile, et vajadus uue määruse järele on suuresti tehniline.

"Kui meil tuleb uus rahvatervishoiu seadus, siis vana seadus koos selle määrusega lihtsalt muutub kehtetuks. Selle seaduseelnõu menetlemisel oleme jõudnud järeldusele, et õigem koht sellele temaatikale tegelikult on hoopis tervishoiuteenuste korraldamise seadus. Väga laiapindseid arutelusid me selles temaatikas veel ei olegi jõudnud avada," rääkis Kesa.

Ta kinnitas, et laiapindsed arutelud algavad siis, kui valmis saab määruse uus põhjalikum eelnõu. Esialgne kavand näitavat pigem seda, et niisugust määrust on üldse tarvis.

"Et näidata, et meie visioonis jääb alles komisjon. Komisjon annab hinnangu inimese soole, annab nõusoleku, et soo muutmisega edasi minna. Nii palju oleme siseministeeriumiga tõesti arutanud, et alles peavad jääma need alused, et oleks võimalik veenduda, et seisund on püsiv, et inimesel ei ole see seisund tingitud psüühikahäirest. Selles mõttes see määruse kavand näitab, et tegelikult me mingeid väga suuri muudatusi siin ette ei näe."

Mõned olulised erinevused määruse kavandist siiski leiab. Soo meditsiinilist muutmist määrus enam ei reguleeriks. Soo juriidiliseks muutmiseks peaks komisjoniga kohtuma mitte kaks vaid ühe korra.

Uue rahvatervishoiu seaduse eelnõu seletuskirjas öeldakse, et meditsiinilisi protseduure, näiteks hormoonravi või kirurgilisi toiminguid, reguleerib piisavalt võlaõigusseadus. Viidatud seadusepeatükk paneb paika reeglid tervishoiuteenuse osutamise lepingule.

Uitmõtte ajel operatsioone teha ei tohi

Sotsiaalministeeriumi juurde kokku kutsutud ekspertkomisjoni juht Imre Rammul ütles, et igal juhul tuleb vältida olukordi, kus inimene saab meditsiinilisi protseduure alustada uitmõtte ajel.

"Kui nüüd tõepoolest juhtub nii, et inimene teeb sellise otsustuse mingi uitmõtte ajel ja siis juba on alanud operatsioonid, sugunäärmed eemaldatud ja nõnda edasi, siis on ju tegemist sisuliselt sandistava operatsiooniga. See inimene peab elukestvalt jääma hormoonasendusravi peale," sõnas Rammul.

Rammuli sõnul pole ilmeksimatu ka ekspertidest koosnev komisjon. Seni soo muutmiseks rohelise tule saanud inimestest on hiljem ümber mõelnud kolm inimest.

"Aga kindlasti see arv oleks kordi suurem, kui nüüd ei oleks sellist eeltšekkamist ja inimese uurimist selle protsessi juures."

Uue määruse kavand jätaks küll alles kohustuse uurida, ega soomuutmise kavatsust ei põhjusta mõni psühhiaatriline probleem. Ühtlasi peaks komisjon veenduma, et sooline ebakõla on inimeses püsiv. Aga nagu öeldud, komisjoni arvamust läheks tarvis ainult soo juriidiliseks muutmiseks. Imre Rammul märkis, et see võib tekitada inimestes soovi sugu puhtpraktilistel ajenditel muuta.

"Kui me räägime kasvõi abiellumisest, inimene tahab samasoolisega abielluda, annab paberi sisse, teeb selle ära suhteliselt väikese vaeva; inimene soovib hoiduda ajateenistusest – jälle üks võimalus; mehel on määratud vanglakaristus ja soovib hoiduda vangla vägivallast või veeta oma karistus lõbusalt naistevanglas – miks ei; ekshibitsionist tahab külastada naistesauna – palun. Ehk siis terve rida selliseid küsitavusi ja külgnevaid probleeme võib sellega üles kerkida," ütles Rammul.

Liis Kesa kinnitas, et kogu protsess on alles alguses ja määruse kavand kindlasti üldisem kui tulevane määrus. Millal plaanitakse kokku kirjutada uue määruse eelnõu, sõltub suuresti sellest, kuidas jätkub töö rahvatervishoiu seadusega.

"Siis, kui oleme valitsuselt saanud heakskiidu sellele seaduseelnõule, siis kindlasti ka määrustega minnakse edasi," ütles Kesa.

Ossinovski ja Tsahkna ettepanek

Soo muutmise lihtsustamist on sotsiaalministeerium ka varem välja pakkunud, seda 2015. aastal, kui siseministeerium vaatas üle perekonnaseisutoimingute seadust. Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna allkirjadega dokumendis pandi ette kehtiv määrus täiesti ära kaotada. Ministeeriumi toonase mõtte järgi oleks soo muutmise komisjon laiali saadetud ja nii soo juriidiline kui meditsiiniline muutmine jäetud ainult inimese enda otsustada.

"Antud kontekstis tähendab see isiku õigust ise otsustada oma keha üle. Sealhulgas ka otsustada seda, kas ta soovib oma keha meditsiiniliselt korrigeerida või ei," märkis ministeerium toona. Soo juriidiliseks muutmiseks piisanuks avaldusest asutusele, mis väljastab isikuid tõendavaid dokumente.

Selleks, et vältida mõtlematuid otsuseid või valeandmete esitamist, pakkus ministeerium välja ka ooteaja. Ministeeriumi ettepaneku järgi oleks rahvastikuregistris inimese sugu muudetud pool aastat pärast avalduse esitamist.