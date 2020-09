"Täna öösel ja eile õhtul teatati 112-le viiel korral auto ja metskitse kokkupõrkest, kahel korral teatati, et auto alla jäi kährik ning ühel mäger. Inimesed õnnetustes viga ei saanud," teatas politsei Twitteris.

"Lisaks teatati, et Haapsalus nosivad põdrad ühes aias õunu, põtru nähti ka Pirital," seises teates veel.

Politsei paneb inimestele südamele, et kuna sügisel on taas palju hämarat ja pimedat aega, tuleks liikluses olla ettevaatlikud. "Metsloomi on samuti halva nähtavuse korral keerulisem märgata, eriti kiiresti sõites. Lisaks on metsas elavatel sarvilistel sügisel pulmad, ka see teeb nende käitumise tihti ettearvamatuks," rõhutas politsei.