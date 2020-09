Maasikakasvatajad ootavad jätkuvalt kava kahjude hüvitamise kohta

Maaeluministeerium lubas metoodikat hindamaks, kas, kus ja millest on tekkinud maasikakasvatajate tänavune kahju, juuli lõpuks. Metoodikat veel ei ole, küll aga lubab ministeerium olukorda maasikakasvatajatega analüüsida järgmisel nädalal. Aiandusliidu hinnangul ulatub kahju 60 kuni 70 protsendini saagist.

Maaeluminister Arvo Aller ütles suvel, et esmasjoones on vaja välja selgitada, kas maasikakasvatajate kahjud tulenevad võõrtööjõu riiki pääsemise piiramisest või ilmastikuoludest.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütles, et maasikakasvatajad on oma andmed maaeluministeeriumile saatnud ning nüüd oodatakse sealt sõnumeid.

"Maasikakasvatajate kahjude hindamiseks on toimunud mitmeid kohtumisi maaeluministeeriumis ja nende põhjal võib öelda, et mõlemad pooled on valmis olukorda hindama ja leevendamise võimalusi kaaluma," rääkis Sõrmus.

Eestis on maasikatootjaid umbes sada, oma andmed esitasid ministeeriumile 16 suuremat ettevõtjat. Kahjude täpne summa on aiandusliidu juhatuse esimehe Raimond Strastini sõnul veel kokku löömata.

"Summast me esialgu rääkida ei saa. Aga kuna me ministeeriumiga kahel korral kohtusime, siis viimasel korral jäi üles andmepäring, kus küsiti ettevõtetetelt täiendavaid andmeid ja kaks nädalat tagasi sai need lõplikult ministeeriumile edastatud," rääkis Strastin.

"Oma andmed edastas 16 ettevõtet, need on ilmselt need ettevõtted, kes ka suurema mahu maasikatoodangust annavad. Ja me räägime endiselt 60-70-protsendilisest saagikaost."

Juuli lõpuks ministeeriumi lubatud metoodikat kahjude hindamiseks seni veel ei ole. Statistikaameti andmetel toodeti mullu umbes 1900 tonni maasikaid, ootused tänavuseks saagiks olid väga head.

Nüüd on pall ministeeriumi väravas. Maaeluminister Arvo Aller ütles, et arenguid on oodata järgmisel nädalal.

"Küsisime maasikakasvatajatelt lisatäpsustusi septembri esimeses pooles ja need jõudsid meieni eelmisel nädalal. Nüüd käib nende andmete põhjal analüüs. Sel nädalal me süveneme nendesse andmetesse, järgmisel nädalal otsustame maasikakasvatajatega koos, mismoodi me liigume edasi," sõnas Aller.