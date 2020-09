Kiievi lähistel purunes plahvatuses Euroopasse suunduv gaasijuhe

"Kiievi oblasti Vasilkovski rajoonis, Ivankovitši, Hotovi ja Tšabanõ külade lähistel oli kella 00.20 ajal kuulda tugevat madalasageduslikku müra, mis sarnanes suuremahulisele gaasipõlemise helile või megavõimsa diiselgeneraatori töötamise häälele. Praegu pole leeki näha," kirjutas Ukraina endine infrastruktuuri minister Vladimir Omeljan sotsiaalmeedias. Ka muudelt kontodelt teatati, et enne plahvatust oli kuulda tumedat müra.

Ka Ukraina politsei kinnitas hiljem plahvatust.

"Tšabanõ küla lähistel on katkenud 1,5-meetrise diameetriga gaasitoru, mis edastab gaasi Euroopasse," teatas Kiievi politsei Interfaxile. Kõik avariiteenistused on sündmuskohalse saadetud, elektrivarustus on välja lülitatud ning praegu tegeletakse gaasivoolu peatamisega, lisas politsei.

Inimesed plahvatuses viga ei saanud.