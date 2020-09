"See on kindlasti MiG-29," ütles USA lennukikonstruktor Pierre Sprey väljaandele Politico. "Mul on hea meel näha, et nad toetavad meie vägesid," lisas Sprey, kes on osalenud Ühendriikide sõjalennukite F-16 ja A-10 väljatöötamises.

Reklaamis, mille avaldas Trumpi toetav komitee Make America Great Again, on näha kolme sõduri siluetid, kelle pea kohal lendavad sõjalennukid. Reklaam ilmus ajavahemikul 8. kuni 12. septembrini, kuid nüüdseks on komitee kodulehelt kõrvaldatud.

Sprey selgitas, et tegi oma otsuse pildil kujutatud lennuki saba asendi ning mootorite paiknemise põhjal.

Ka Moskva strateegiate ja tehnoloogia analüüsi keskuse direktor Ruslan Puhhov kinnitas Politicole, et pildil nähtav lennuk on Vene hävitaja MiG-29 ning lisas juurde, et pildl kujutatud vasakpoolne sõdur kannab Vene päriolu automaati AK-74 (Kalašnikovi automaat - toim.).

Reklaamis kasutatud pilt on võetud fotopangast Shutterstock.com ja selle pealkiri on "Sõdurite ja sõjalennukite siluetid päikeseloojangu taustal". Foto autor ei vastanud palvele kommenteerida selle valmimist.

Vene hävitaja MiG-29 loodi Nõukogude Liidu 1977. aastal ning see on Vene õhujõududes laialt kasutusel. Samuti on seda müüdud paljudesse välisriikidesse. Hävitaja konstrueeriti külma sõja ajal vastuseks USA hävitajatele F-15 ja F-16. Viimasel ajal on MiG-29 märgatud Vene sõjaväebaasides Süürias ja Liibüas.

Make America Great Again komitee ja USA vabariiklaste rahvuskomitee, kes reklaami vahendasid, keeldusid juhtunut kommenteerimast.

USA poliitikud on ka varasemalt sattunud piinlikesse olukordadesse, kui on oma kampaaniates kasutanud Venemaa või teiste riikide relvastuse pilte. Eelmise aasta oktoobris edastas Floridast valitud Esindajatekoja vabariiklane Brian Mast Twitteris pildi Vene sõjalaevast Pjotr Veliki ning lisas sinna kirja, milles õnnitles USA merevägi sünnipäeva puhul. Hiljem tema meeskond eemaldas säutsu.