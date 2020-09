Prisma Peremarketi tegevdirektor Ilkka Alarotu sõnul on Prismal lähitulevikus kavas avada uusi kauplusi üle Eesti. Seni on Prisma kauplused vaid Tallinnas, Narvas ja Tartus. Ta märkis, et firmal on lähiaastatel ambitsioonikad plaanid kaupluste hulga kasvatamisel ning peamiselt laienetakse suurtest linnadest väljapoole.

Tallinnas avab Prisma tuleval aastal kauplused Linnamäe tee 95 ärihoones, Tiskres ja Porto Francos.

Lasnamäel Linnamäe teel asuv keskus avatakse 2021. aasta sügisel, Prismast saab keskuse ankurrentnik. Hoonesse tuleb peale Prisma kaupluse ka apteek ja restoran ning teisele korrusele bürooruumid ja parkla.

Tiskresse rajab aadressile Liiva tee 61 uue ühekorruselise kaubanduskeskuse Capital Mill. Keskus valmib samuti tuleva aasta sügisel.

Praegu on jaeketil kauplused Sikupilli keskuses, Kristiine keskuses, Mustamäe keskuses, Rocca al Mare keskuses, Mustakivis, Narvas, Tartus Jõe kaubanduskeskuses ja Annelinnas. Samuti avati augustis väikseformaadiline supermarket vanalinnas.

Mullu tegi Prisma Eestis käivet 166,5 miljonit eurot, mis on 2,5 protsenti vähem kui aasta varem.

Jaekett märkis möödunud aasta majandusaasta aruandes, et Eesti turul mõjutab kaupmeeste kasumlikkust ja marginaale kasvav konkurents, tööjõu nappus ja surve palkadele ning e-kaubanduse kiire areng. Eesti kaupmeeste e-kaubanduse mahud on kiirelt kasvanud, märkis Prisma.

Möödunud aastal investeeris poekett ligi 4 miljonit eurot, suurimad investeeringud olid Rocca al Mare kaupluse laiendus ja Vanalinna poe avamine.