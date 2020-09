Riigifirmade nõukogude nimetamise komitee loodi vähendamaks riigifirmade nõukogude politiseeritust ja suurendamaks kompetentsi. Selle tegevuse sisuks on leida riigifirmade vabadele nõukogukohtadele kandidaadid, keda minister siis võiks ametisse nimetada.

Riigifirmade taoliselt ametisse nimetatud nõukogud siis tegelevad ettevõtte strateegilise juhtimise ning omanike ootuste elluviimise ja ettevõtte tegevuse kontrollimisega. Samuti valib ja kontrollib nõukogu tegevjuhte.

Nimetamiskomitee juhi Kaido Padari sõnul on üldiselt Eestis kompetentseid inimesi nõukogudesse võimalik leida ja Eesti inimesed on üsna altid riigile appi tulema. Kuid ka lähtuvalt aja spetsiifikast on olnud pisut keerukam. "On olnud juhuseid, kus inimene ütleb, et ma tegelen praegu oma äri päästmisega, et ma seekord ei tule, aga helistage mulle näiteks aasta pärast," ütles Padar.

Samuti on kohati võimalikke nõukogukandidaate pelutanud sellise ametiposti vastuvõtmisega seonduvad riiklikud nõudmised. Näiteks peavad riigifirmade nõukogude liikmed esitama huvide deklaratsioonid, kus on kirjas kõik nende varad ja kohustused, mis on Padari sõnul mõned potentsiaalsed kandidaadid pannud kandideerimisest loobuma. Samas lisas ta, et kuskil 95 protsenti inimestest on olnud nõus nõukogudesse minemisega.

Poliitikutelt Padari sõnul ei ole survet tulnud, et keda ametisse nimetada või keda mitte. Ta rääkis, et küll on olnud kõnesid, et kui mõni minister on otsustanud lahkarvamuste tõttu mõne riigifirma nõukogu tagasi kutsuda, et eelhoiatusena nimetamiskomitee saaks võimalikult operatiivselt asenduse leida.

Riigifirmade nimetamiskomiteesse kuuluvad kuus inimest – kaks neist on ametikohajärgsed kantslerid ja neli nimetab valitsus kolmeks aastaks. Selle aasta algusest on valitsuse nimetatud komitee liikmeteks tööandjate ettepanekul Toomas Tamsar, rahandusministri ettepanekul Argo Luude, justiitsministri ettepanekul Reet Roos ja majandusministri ettepanekul Kaido Padar, kes valiti ka komitee esimeheks.

Padari sõnul teeb nimetamiskomisjon otsuseid ühehäälselt ja kuigi erimeelsusi esineb, vaieldakse need laua taga selgeks. "Kõik need kuus inimest peavad nõus olema ühe või teise kandidaadiga," ütles Padar.

Valitsuse korraldusest tulenevalt on nõukogule ka ette nähtud tasu – esimehele kuni 750 eurot kuus ja liikmetele kuni 500 eurot kuus, sõltuvalt toimunud koosolekute arvust. Samas Padar märkis, et tööd on kõvasti olnud. Ta ise arvutas, et esimesel poolaastal lisandus tal sisuliselt üks täis tööpäev nädalas. Samuti pidid nõukogu liikmed ise intervjueerima kõiki võimalikke kandidaate. Seda siis pool kuni poolteist tundi ühe inimese kohta, kusjuures intervjuul oli kohal vähemalt kaks nõukogu liiget.

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks moodustati nimetamiskomitee valitsuse korraldusega 26. jaanuaril 2017. aastal. Uus komisjon on ametis selle aasta 27. jaanuarist. Ligi kaheksa kuu jooksul on toimunud 25 koosolekut ja kaks e-hääletust.

Nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks 24 äriühingus on osaluse valitsejatele ehk ministritele tehtud kokku 25 ettepanekut. Kõik ettepanekud vormistati osaluse valitsejate poolt ka otsusteks. Ettepanekud puudutasid 27 liikme tagasikutsumisest ja 42 liikme valimist. Vahe tuleneb erinevatel põhjustel vabanenud positsioonidest.

Kaks äriühingut on praegu veel töös ja kolme puhul nõukogu liikmete volituste lõpp pole lähiajal saabumas.

Riigil on osalus 29 äriühingus, sealhulgas on riik ainuomanik 24 äriühingus ning enamusosalus kuulub riigile neljas äriühingus. Riigi äriühingutel on vara kokku üle seitsme miljardi euro ja neis töötab 13 400 inimest. Riigi äriühingute käive oli 2018. aastal kokku 1,8 miljardit eurot.